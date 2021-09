Castelfidardo in lacrime per la scomparsa dell’ex preside Alfio Trucchia

CASTELFIDARDO - Nel giro di quattro mesi se ne va un altro pezzo portante del mondo scolastico di Castelfidardo. Dopo aver pianto a maggio la morte di Annunziata Brandoni, la città della fisarmonica è in lutto da ieri per l’addio ad un altro dirigente mitico delle sue scuole elementari, Alfio Trucchia. Preside delle Mazzini, plesso vicino al quale oltretutto viveva, il dottor Trucchia se ne è andato ieri a 86 anni, la maggior parte dei quali trascorsi a formare centinaia di studenti fidardensi.

Nativo di Filottrano, aveva sposato Rina con la quale aveva cresciuto tre figli, Alessandro, Laura e Lorenzo. Nonno amorevole e preside dal cuore buono, in tantissimi ieri hanno voluto manifestare vicinanza e cordoglio alla famiglia Trucchia, che abita in rione Figuretta. «Direttore didattico al mio primo incarico a scuola. Uomo di grande cultura e umanità. Conservo un caro ricordo. Condoglianze sincere alla famiglia» ricorda ad esempio Valeria sui social. Decine i commenti nei quali, come fa Amedea, si ricorda il direttore scolastico Trucchia come «una bellissima persona, umano, disponibile, sempre cortese e sorridente con tutti».

Ma non fu solo preside delle Mazzini. Alfio si era impegnato anche nella scrittura, nella cultura e come storico locale. Tanto che nel maggio 2012 ha pubblicato per il Centro Studi Storici di Castelfidardo il libro “150 anni di Italia e di storia della scuola pubblica in Castelfidardo”, realizzato insieme all’insegnante di lettere Alessandro Saracini e a sua madre recentemente scomparsa, appunto la collega ed ex dirigente scolastica Annunziata Brandoni. La camera ardente del direttore delle Mazzini degli anni Ottanta è allestita da ieri ella casa del commiato Alba Nova di via Bramante, mentre i funerali si terranno oggi alle 15,30 nella chiesa della Collegiata Santo Stefano in centro storico. Dopo il rito la tumulazione avverrà nel cimitero di Porto Recanati.

