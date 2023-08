Falconara, si stende davanti alla porta del treno e blocca il Frecciabianca per mezz'ora: arrestato

FALCONARA - Si stende davanti all porta del treno ed il Frecciabianca per mezz'ora non può partire: 33enne arrestato dai carabinieri alla stazione di Falconara

Alluvione delle Marche un anno dopo, il j'accuse di Mastrovincenzo (Pd): «Acquaroli e Meloni, tante promesse e pochi fatti»

Nella serata di ieri un 33enne, originario di Monsano, ha creato il panico all’interno della stazione ferroviaria di Falconara bloccando per quasi 30 minuti un Frecciabianca proveniente da Roma e diretto a Ravenna. Si era infatti sdraiato in prossimità dell’uscita di una carrozza del treno impedendo che i passeggeri potessero salire e scendere dal treno, ma non è finita qui: all’arrivo dei Carabinieri della Tenenza il malintenzionato si rifiutava più volte di allontanarsi dai binari, opponendosi con forza all’operato dei militari a cui forniva anche false generalità. Per questi motivi il 33enne veniva arrestato per poi essere giudicato dal Tribunale di Ancona che questa mattina ha convalidato l’arresto.