Capanno agricolo divorato dalle fiamme: il rogo coinvolge anche l'abitazione

SENIGALLIA - Emergenza poco prima delle 13 a Senigallia e tempestivo intervento dei vigili del fuoco che stanno ancora intervenendo in via Berardinelli per l'incendio di un capanno agricolo che ha coinvolto anche l'abitazione. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e un mezzo 4x4 per spegnere le fiamme. Non si segnalano persone coinvolte.