Palloncini bianchi e blu per l'ultimo saluto a Giacomo morto a 7 anni

CAMERANO - Giorni pieni di dolore quelli che sta vivendo Camerano. Palloncini bianchi e azzurri per l'ultimo saluto a Giacomo, morto a 7 anni per una peritonite. Tutta la comunità si è stretta alla famiglia, gremita la chiesa dell’Immacolata Concezione per i funerali celebrati dall’arcivescovo Spina. C’erano tutti: amichetti e compagni di scuola, occhi lucidi e cuore pieno di dolore.