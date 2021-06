Travolta da un'auto durante il giro nel Parco: ciclista 43enne salvata dal caschetto

CAMERANO - Voleva fare un’escursione in bicicletta nel parco del Conero. Ma quella che doveva essere una piacevole giornata di sport all’aria aperta si è trasformata in un dramma per una 43enne osimana, finita all’ospedale dopo essere stata falciata da un’auto. E' stata portata al Pronto soccorso di Torrette con un codice di massima gravità, anche se è rimasta sempre cosciente e non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto attorno alle 11, lungo la strada provinciale 10, nel territorio di Camerano. L’impatto è stato così violento che la donna, dopo aver sbattuto contro il parabrezza, sfondandolo, è piombata nel campo. Un volo pauroso, di alcuni metri: a salvarle la vita è stato il casco, che portava regolarmente allacciato.

APPROFONDIMENTI PESARO Non può avvicinarsi all'ex moglie ma la incontra con una... ASCOLI Auto prende fuoco sulla circonvallazione, la conducente fa appena in...





© RIPRODUZIONE RISERVATA