Auto prende fuoco sulla circonvallazione, la conducente fa appena in tempo a scappare

ASCOLI - Grosso spavento questa mattina sulla circonvallazione Ovest ad Ascoli dove ha preso fuoco improvvisamente una Smart condotta da un'automobilista.

Quest'ultima ha fatto appena in tempo ad accostare l'auto al lato della carreggiata stradale mentre, forse per un corto circuito, la vettura iniziava a prendere fuoco anche all'interno dell'abitacolo. Nel volgere di pochi secondi l'auto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli per spegnere l'incendio mentre la viabilità ha inevitabvilmente subito qualche rallentamento.

