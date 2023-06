Due incidenti in meno di un'ora vicino ad Arcevia e doppio intervento dell'eliambulanza

ARCEVIA - Due incidenti sono avvenuti nel pomeriggio nei dintorni di Arcevia. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. In un caso è stato disposto il trasferimento in codice rosso a Torrette di un paziente a bordo dell’eliambulanza. Sono due centauri rimasti feriti nel doppio schianto nel comprensorio arceviese, nell’arco di poco più di un’ora.

Nel primo caso, lungo la strada provinciale 360, all’altezza dell’incrocio di Civitalba, un sessantenne di Senigallia, a bordo della propria moto, senza il coinvolgimento di terzi, è scivolato a terra finendo contro il guardrail.

Il centauro è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Ha riportato diversi traumi e contusioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. A dare l’allarme contattando il numero unico d’emergenza 112 sono stati gli automobilisti di passaggio.

Nel secondo incidente, sempre lungo la Sp 360, questa volta, però, all’altezza di località Costa, un 27enne di Falconara, è caduto a terra mentre viaggiava con il proprio motociclo. Il giovane ha fatto tutto da solo. Anche lui è stato trasportato in eliambulanza, con Icaro, a Torrette: per quanto abbia riportato diversi traumi a seguito della caduta, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. In entrambi i casi sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Arcevia, Compagnia di Fabriano, per i rilievi e per la gestione del traffico.