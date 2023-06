Ancona, 22enne va in crisi e vuole tagliarsi le vene al parco ma prima chiama la polizia. Salvato in extremis con la madre presente

ANCONA - Voleva tagliarsi le vene al parco di Pietralacroce. Il giovane, italiano, 22 anni, che già in passato aveva minacciato intenti autolesionistici, era visibilmente scosso ed aveva una escoriazione al dito indice della mano destra con lieve fuoriuscita di sangue. La Squadra Volante è intervenuta nella notte e lo ha individuato subito: era in compagnia della madre.

Doveva iniziare una terapia

Il ragazzo, che si esprimeva a fatica, ha detto di aver lui stesso chiamato i soccorsi in quanto era in preda ad una crisi depressiva molto forte. Aveva paura di compiere un insano gesto. La madre ha confermato la situazione specificando poi che si erano organizzati per iniziare un periodo di terapia adeguato allo stato del figlio. Sul posto così intervenuti i sanitari del 118, il ragazzo è stato portato in ospedale per una visita psichiatrica.