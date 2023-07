ANCONA - Ormai è scontro aperto tra i residenti e i baby vandali che assediano il parco Verbena. Qualche ragazzino piromane si diverte a dare fuoco ai cestini, altri a rovesciare l’immondizia a terra. Qualcuno ha tagliato la rete della porta del campo da calcetto (già riparata). E nel parco giochi per i bambini è venuto giù uno scivolo.

Gli schiamazzi



A completare il quadro, ci sono adolescenti che fino a notte fonda fanno baccano. Alcuni si dedicano a pericolose esibizioni di parkour, altri bevono, fumano, seminano danni. E non hanno alcuna forma di rispetto nei confronti dei residenti della zona che, disturbati in piena notte dagli schiamazzi, hanno più volte chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Evidentemente senza successo.



Padroni incontrastati



Al parco Verbena, polmone verde del quartiere di Tavernelle, non c’è pace. Ormai da mesi. Colpa di un folto gruppo di giovani - sui quattordici o quindici anni - che sono diventati i padroni incontrastati di questo prezioso spazio verde. Almeno così riferiscono gli abitanti della zona, specialmente quelli che hanno tentato di redarguirli o almeno di avere un confronto con loro. Il risultato? Snobbano l’invito a darsi una calmata e continuano a far danni come se nulla fosse. «In particolare - racconta un residente - c’è un giovane che armeggia sempre con un accendino. Una volta l’ho sorpreso mentre appiccava un rogo in un cestino dell’immondizia. L’ho rimproverato e mi ha risposto di farmi i fatti miei perché quello era un fuoco controllato». Qua e là nel parco si notano segni di bruciatura. Ci sono cestini spaccati, presi a calci, rovesciati a terra. Nell’erba alta si scorge perfino un carrello della spesa, forse prelevato da un vicino supermercato, su cui alcuni ragazzini si divertono a salire per improvvisare corse a tutta velocità. «Non hanno rispetto per niente e per nessuno», lamentano gli abitanti del quartiere, stanchi di dover sentire gli schiamazzi dei ragazzini fino a notte fonda.



Il degrado



Il degrado del Verbena si trascina da anni. I giochi per i bambini installati dal Comune sono stati assaliti dai writers. I vandali senza cuore hanno pure sfondato uno scivolo. E qualcuno ha tagliato la rete di una delle porte del campo da calcetto, che recentemente era stato riqualificato dal Comune con la rimozione dell’erba sintetica e la posa di un nuovo manto, insieme alla sistemazione della recinzione, alla potatura degli alberi e alla sostituzione dei proiettori dell’impianto di illuminazione.