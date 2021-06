Ancona, ritorna la ruota panoramica ma non a Natale. Ecco quando sarà in funzione

ANCONA - Weekend in centro all’insegna di svago, divertimento e shopping. Mentre il ritorno della ruota panoramica in piazza Cavour è anticipata.

LEGGI ANCHE

Seconda settimana coi numeri a posto, Acquaroli: «Avanti così e Marche zona bianca dal 21 giugno»

Un'altra auto contromano sullo stesso tratto di superstrada: chilometri di paura sulla Valdichienti

La Giunta Mancinelli ha deciso di varare un cartellone estivo «al fine di vivacizzare la vita in centro città e favorire una passeggiata serale di famiglie e giovani, programmare, nei week end dì luglio ed agosto, delle attività culturali, di svago e di animazione abbinate a mercatini, in centro, anche aggregando le proposte del Comune con quelle di altri enti pubblici e associazioni culturali private, al fine di offrire ai cittadini anconetani, marchigiani ed ai turisti un ampio e variegato insieme di proposte e ricreare un’atmosfera di svago e di festa tìpica di una città turistica». Così nei week end dal 3 luglio al 29 agosto si svolgeranno mercatini nel lungo Corso Garibaldi (da via Castelfìdardo a via Menicucci), mentre il 28 e 29 agosto ci terrà un evento dedicato alla presentazione dei vini della provincia di Ancona in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier. Prevista inoltre «animazione per bambini, piccoli eventi e musica di strada lungo i corsi principali» e si punta al «coinvolgimento dei negozianti del centro per l’apertura delle attività commerciali fino alle ore 23». Previste inoltre otto serate di cinema all’aperto in piazza Cavour e «l’organizzazione di visite guidate gratuite del centro storico, sui vari temi di interesse storico legati alla città con partenza alle ore 17/18 in piazza Roma, presso il punto informativo turistico L’Edicola accompagnati da guide professioniste». Inoltre è stata accolta la possibilità «di anticipare l’installazione delle attrazioni», in particolare per quel che riguarda la ruota panoramica in piazza Cavour che potrò essere operativa a partire dal l° ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA