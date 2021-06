Seconda settimana coi numeri a posto, Acquaroli: «Avanti così e Marche zona bianca dal 21 giugno»

ANCONA - Due settimane con i numeri da zona bianca Covid ed in miglioramento, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli esulta su Facebook e fa partire il conto alla rovescia verso la fatidica data del 21 giugno.

"Per la seconda settimana consecutiva - ha scritto infatti su Facebook - nella nostra regione i numeri del contagio sono da zona bianca. Infatti dopo la scorsa settimana, con 34 nuovi positivi settimanali su 100.000 abitanti, questa settimana il dato è sceso e si è attestato a 27,5. Se anche la prossima settimana si confermerà questa tendenza, come tutti auspichiamo, da lunedì 21 anche le Marche saranno finalmente in zona bianca".

