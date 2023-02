Un altro investimento sulla Flaminia nel tratto maledetto: in gravi condizioni un 24enne

ANCONA - Ennesimo investimento sulla Flaminia maledetta. E sempre nel solito punto: davanti alla stazione ferroviaria del quartiere. Nei pressi delle strisce pedonali, che pure il Comune ha deciso di rendere più visibili con un’illuminazione ad hoc, nel tardo pomeriggio è stato falciato un ragazzo di 24 anni, d’origine russa e residente ad Ancona. A centrarlo, attorno alle 19,45, è stato un sessantenne alla guida di una Nissan Micra che stava viaggiando in direzione di Falconara. L’uomo si è subito fermato e ha contattato il numero unico d’emergenza 112. Sul posto sono intervenuti il 118, una pattuglia dei carabinieri del Norm che si sono occupati dei rilievi e una della polizia stradale di supporto.

Le condizioni del giovane sono sembrate subito molto gravi: l’impatto è stato molto violento, come si evince dai danni riportati dall’auto. Nell’urto, il 24enne ha sfondato il parabrezza per poi essere proiettato a terra. Per fortuna ha ripreso conoscenza, ma è stato portato con un codice di massima gravità al vicino pronto soccorso dell’ospedale regionale. Purtroppo è solo l’ultimo di una serie di investimenti avvenuti sulla Flaminia, nel quartiere di Torrette, strada pericolosissima soprattutto di sera perché illuminazione e visibilità sono scarse.