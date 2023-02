Ancona, precipita dal quarto piano davanti al supermercato: gravissima una donna trovata in una pozza di sangue e soccorsa da un medico che abita in zona

ANCONA - A dare l’allarme, oggi pomeriggio attorno alle 14,30, sono stati i vicini, quando hanno sentito il tonfo sordo e le lamentele della donna, in una pozza di sangue. Subito hanno contattato il Nue 112 che ha inviato sul posto i mezzi del 118, con l’automedica e la Croce Rossa. A terra, nella piazzetta alle spalle del supermercato Tigre, in via Sacripanti, c’era una donna di 57 anni, precipitata dal quarto piano della sua abitazione.

Era cosciente ma in condizioni critiche

Era cosciente quando sono arrivati i soccorritori, che hanno subito constatato la gravità della situazione: la donna è stata intubata e trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono critiche: nel volo choc, per oltre 10 metri, ha riportato lesioni interne, emorragie e una sospetta frattura del bacino. A soccorrerla per primo è stato un medico che abita in zona. Ora è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sono in corso accertamenti per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un drammatico incidente.