ANCONA Tre anni, volati via come i frammenti di bitume che schizzano come proiettili al passaggio di auto e tir. Sembra ancora di vederle le ruspe che piallano la Flaminia, tre chilometri e 300 metri di strada - da Torrette fino alla stazione ferroviaria - simile alla superficie lunare, per quante buche c’erano. Era il 2019, era appena cominciato settembre. Il traffico impazziva, i turisti pure, al tramonto di un’estate torrida. Giorni di passione, giustificati però da una speranza: quella di veder sparire per sempre i crateri dalla “nazionale”.

L’incubo



E invece no. Come un incubo ricorrente, le buche sono tornate e stanno sprofondando pure i tombini. Sono passati meno di 42 mesi da quando l’intero tratto cittadino della Flaminia è stato rifatto. Vabbè che il tempo passa veloce, ma insomma: tutti si aspettavano una durata maggiore da quei lavori di rifacimento integrale del fondo stradale, costati più di un milione. Se n’erano occupate due ditte. Una aveva asfaltato la parte più a nord (per 629mila euro), l’altra quella a sud, tra il bypass della Palombella e la stazione (per 377mila euro), non senza problemi: per concretizzare il secondo appalto, infatti, è stato necessario attendere un anno e cinque mesi perché l’azienda assegnataria della gara era stata coinvolta in un’inchiesta su presunti appalti pilotati in Calabria. Ma alla fine il caso era rientrato e i lavori erano stati portati a compimento.



Ma a distanza di tre anni, ecco che la Flaminia si sta trasformando di nuovo in una groviera, almeno nel tratto di Torrette. D’accordo: le sollecitazioni dei mezzi pesanti sono continue (ne passano in media 150mila all’anno) e poi c’è stato il maltempo di questi giorni. Ma possibile che un asfalto nuovo ormai non duri più di tre anni?



I lavori



Stessa riflessione la merita via Conca, divenuta un pericolo pubblico. Qui la strada ha retto 4-5 anni, non di più. Adesso è una vergogna. Persino gli autisti delle ambulanze hanno paura a passarci: per salvaguardare i pazienti trasportati devono fare lo slalom tra le buche davanti all’ospedale. L’intera via si è trasformata in un tratturo, con voragini preoccupanti anche nel tratto tra la rotatoria del Mc Donald’s e la Flaminia, oltre che verso la Statale 16. Il Comune adesso corre ai ripari. «Interverremo su via Conca con un appalto ad hoc da 700mila euro, non appena saranno completati i lavori in via San Martino - spiega l’assessore Stefano Foresi -. Stiamo valutando se eseguire i lavori a Torrette di notte, in modo da non ostacolare il traffico. Entro il mese di marzo, comunque, il cantiere dovrebbe attivarsi, meteo permettendo».