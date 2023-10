ANCONA Alcol, droga e risse. La Questura impegnata in una lotta senza sosta al disagio giovanile. In particolare negli ultimi due anni, periodo in cui si sono acutizzati gli episodi di turbolenza con un sensibile incremento di reati da parte dei giovani, la polizia, sotto l’egida del questore e il coordinamento del prefetto, ha messo a segno uno dei traguardi più significativi: la smantellamento del fenomeno delle baby gang.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Trovato in Spagna il dipinto “Rebecca al pozzo”, trafugato dal liceo classico di Senigallia

Azioni mirate



Da giugno 2021 è cominciata un’azione mirata a circoscrivere e ridurre significativamente i reati legati al disagio giovanile. Dall’attività di prevenzione e controllo del territorio sono scaturite 41 denunce: 18 a soggetti maggiorenni e 23 a minorenni. Da novembre 2021 a maggio 2022 la Questura ha intrapreso un’intensa azione di presidio del territorio e mappatura dei soggetti (un totale di 30 servizi dedicati) che ha portato ad identificare 12.947 soggetti. Il servizio ha prodotto un dato interessante: «dal mese di agosto 2022 - segnala la Questura - non si registrano ulteriori episodi di violenza ascrivibili alle cosiddette gang giovanili». Sulla scorta delle attività di controllo del territorio e repressione dei reati sono stati disposti provvedimenti amministrativi di prevenzione, nel dettaglio: 25 avvisi orali, 68 fogli di via obbligatori, 38 Daspo urbani.

A queste misure si aggiunge la chiusura di 11 locali che non hanno rispettato le disposizioni in materia di vendita di alcolici ai minori. Sulle condotte messe in atto da questi gruppi di giovani, la Questura sottolinea che si tratta di comitive caratterizzate da legami deboli, senza una chiara gerarchia o una organizzazione strutturata. Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani/adolescenti di origine extracomunitaria o italiani di seconda generazione, la cui età oscilla tra i 14 ed i 21 anni circa.



L’ultimo mese



Solo nell’ultimo mese sono stati segnalati, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 25 giovani di età tra i 18 e i 22 anni; per ubriachezza molesta 7 sanzioni elevate. «Continua l’impegno della polizia - ha affermato il questore Cesare Capocasa - per garantire la sicurezza dei nostri giovani. Esserci sempre ed esserci prima, si conferma la strategia vincente».