Trovato in Spagna il dipinto “Rebecca al pozzo”, trafugato dal liceo classico di Senigallia

SENIGALLIA - Si trova a Barcellona l'opera “Rebecca al pozzo”, uno dei dipinti trafugati nel 2004 dal liceo classico Perticari di Senigallia. Ad annunciarlo è il comitato “Salviamo il Classico”. Il dipinto è una delle più imponenti conservate nell'aula magna dell'istituto quando ancora aveva sede nello storico palazzo Gherardi in via Portici Ercolani, è stata però tagliata e restaurata in alcune parti anche con il ripristino dei colori originari.

Il quadro è stato ritrovato grazie alle indagini dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale ed artistico, che hanno mostrato le foto ai portavoce del comitato, l'avvocato Roberto Paradisi e il professor Giulio Moraca per il riconoscimento.

Un'opera di «inestimabile valore» spiegano i due esponenti del comitato, che auspicano «un rapidissimo procedimento per il sequestro in Spagna del dipinto». Un'altra opera, il ritratto del cardinale Giuseppe Doria, era stata ritrovata tempo fa a L'Aquila: venne realizzata per ringraziare il presule dell'opera prestata quando era Nunzio apostolico ad Urbino. Il dipinto fu spacciato per ritratto di anonimo cardinale francese e quotato 1.500 euro per facilitarne la vendita illegale. Nel capoluogo abruzzese è aperto il processo per il reato di ricettazione a seguito del furto nel 2004 dei quadri del liceo Perticari dopo un esposto da parte del comitato «Salviamo il Classico».