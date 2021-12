Ubriaco vuole rapinare un negozio: scacciato in una pioggia di noccioline e arrestato

ANCONA - Ubriaco, entra in un negozio ortofrutticolo e tenta la rapina. Prima ha una colluttazione con il titolare, poi con collaboratore di quest’ultimo. Alla fine, viene cacciato dopo aver ricevuto addosso una pioggia di noci e noccioline. È stato arrestato con le accuse di lesioni personali e tentata rapina un camionista serbo di 29 anni.

Covid, 300 nuovi contagi nelle Marche. Una provincia da sola ne fa 200. Tre morti, c'è anche un 52enne. Ricoveri: +9 /Il trend

L’uomo è stato ammanettato sabato pomeriggio dalle Volanti. È stato rintracciato in via Marconi, a pochi metri dall’attività dove era entrato con l’obiettivo di mettere mano alla cassa. Ieri mattina, il 29enne è stato portato in tribunale per la direttissima: ha patteggiato un anno e quattro mesi, pena sospesa, ed è stato rimesso in libertà. Il giudice ha anche dato il nulla osta per l’espulsione. Era difeso dall’avvocato Giuseppe Cutrona. Nella bagarre al negozio è rimasto ferito il collaboratore del titolare (sono entrambi del Bangladesh), investito da una sequela di cazzotti. Trasferito al pronto soccorso di Torrette, gli sono stati riconosciuti 21 giorni di prognosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA