Ancona, ubriaco e molesto all'interno di un bar: fermato dalla polizia nel pomeriggio

ANCONA Intervento nel pomeriggio di oggi (30 ottobre), intorno alle 18 in via Maggini ad Ancona, da parte degli agenti di polizia. Il tutto a causa di un uomo (un cittadino classe 1973 di origine romena alto circa 180cm) che all'interno di un bar, visibilmente ubriaco che lamentava di essere stato derubato dei propri occhiali da vista, stava dando fastidio sia al titolare sia alle persone presenti.

La resistenza agli agenti

Al momento dell'arrivo degli agenti l'uomo ha cercato di nascondersi tra i cespugli e ha reso complicato ogni tentativo di dialogo. Non solo, dal momento che non voleva abbandonare il luogo l'uomo ha cercato anche di colpire i poliziotti poi costretti a trasportarlo in Questura prima di denunciarlo per ubriachezza molesta.