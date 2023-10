Nuova allerta meteo arancione per le Marche, colpa del vento forte di provenienza sud occidentale atteso per la giornata di martedì 31 ottobre. Previste raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane, burrasca forte nelle zone collinari e burrasca fino alle zone costiere. L'attenuazione del fenomeno dovrebbe verificarsi dalla tarda serata in poi.