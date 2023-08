ANCONA - Dopo lo stop alle auto alla rotatoria e l’apertura del terzo parcheggio a monte, ecco la nuova mossa per liberare il più possibile Portonovo dal traffico. Da venerdì partirà il progetto della Linea dei Borghi, in collaborazione con la Regione Marche: 40 corse garantite da Conerobus per raggiungere la baia a bordo di una navetta che toccherà anche le frazioni: Passo Varano, Massignano e Poggio. Si tratta di progetto da 70mila euro (fondi regionali), voluto fortemente dal sindaco Daniele Silvetti per risolvere il caos-viabilità all’interno della baia.

Il tragitto

Il progetto riguarda anche le località del Conero: la navetta, infatti, dovrebbe raggiungere Numana. Un vero e proprio servizio estivo che servirà a portare al mare le persone senza utilizzare l’auto. Per quanto riguarda il territorio comunale, sicuramente il bus passerà lungo Strada del Castellano, che fino al 12 settembre sarà a senso unico alternato. La viabilità sarà regolata, come stabilito da una recente ordinanza, da un impianto semaforico da posizionare all’altezza del civico 87 (vicino alla fermata del 42) e all’altezza del civico 95 B. Tutti i dettagli del nuovo servizio verranno forniti oggi dall’amministrazione comunale. Quella della Linea dei Borghi è la terza soluzione promossa dalla nuova amministrazione per cercare di non far soffocare la baia dal traffico. In primis è stato istituito il divieto di passaggio alle auto imposto alla rotatoria allo scattare del sold out dei parcheggi a valli. Domenica scorsa, poi è stato aperto il terzo park a monte, gestito dal Consorzio La Baia, e con a disposizione 250 posti. A proposito di viabilità, dal 25 luglio è in vigore anche un’altra ordinanza: l’accesso alla stradina tra il park della Torre e i Mutilatini viene interdetto nel momento in cui il parcheggio fa scattare il sold out.

La sorpresa

Ieri pomeriggio, intanto, sorpresa al ristorante Emilia: è arrivato il rapper genovese Tedua.