Tante volte l'aveva aiutato stavolta però dice no E per lei iniziano i guai

ANCONA - Ieri pomeriggio gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona hanno tratto in arresto un marocchino di 59 anni per tentata rapina. Erano le 16 quando al 113 pervenivano alcune segnalazioni da parte di cittadini che segnalavano una donna in difficoltà in piazza Ugo Bassi. Immediatamente giungevano sul posto le pattuglie che si ponevano alla ricerca di un uomo che era stato visto parlare in modo agitato con la donna e poco dopo tentare di strapparle la borsa che aveva al seguito contenente alcune decine di euro, effetti e documenti personali.Grazie alla tempestiva segnalazione, gli agenti rintracciavano l'uomo poco dopo mentre tentava di allontanarsi da luogo salendo su un autobus di linea. Fatto scendere dal mezzo pubblico, gli agenti procedevano alla sua identificazione soccorrendo nel contempo la donna, un'anconetana di 51 anni, essendo stata lievemente percossa durante il tentativo di rapina. Nella circostanza gli agenti appuravano che i due si conoscevano da diversi anni e che, ogni tanto, lei lo aiutava economicamente; ultimamente però le richieste erano sempre più frequenti, tanto che nella citata occasione la donna si era rifiutata di dargli i 20 euro richiesti. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto infliggendo all'extracomunitario la misura cautelare del divieto di dimora ad Ancona.