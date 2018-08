Un rapido taglio alla cinghia ed è fatta: raffica di furti di caschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Rubarli è un attimo. Bastano un paio di forbici o una lama affilata per tagliare il cinturino o sganciare la fibbia e generare un’ondata di rimpianti. «Se solo l’avessi messo nel portapacchi», è il coro unanime di chi è stato beffato dal ladro seriale di caschi, da qualche tempo in azione in centro. Anche sui social c’è chi mette in guardia i concittadini dal malvivente che avrebbe compiuto una raffica di furti nelle ultime settimane. Furti sono stati segnalati su Facebook in più zone della città, ma soprattutto in centro.