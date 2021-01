Tragedia nella notte sui binari, donna travolta da un treno: morta sul colpo. Giallo sull'identità

ANCONA - Tragedia nella notte sui binari in prossimità della stazione di Passo Varano. Una donna di circa 30 anni, senza documenti, è stata investita da un treno che procedeva verso sud. Si tratterebbe di un suicidio. Sul posto il 118, la Polizia Ferroviaria, la Scientifica e personale Polfer. La tragedia è avvenuta attorno all’1,45. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. In corso le indagini per risalire alla sua identità.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Vallefoglia, amore violento, marito indagato. Botte e minacce choc:... IL LUTTO Addio a Fabrizio Monterotti, il re dei salumi ucciso a 65 anni dal...

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA