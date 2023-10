Ancona, sorpreso a spacciare vicino alla scuola con sette dosi di cocaina: denunciato un uomo

ANCONA Nella serata di ieri, 14 ottobre, la polizia ha denunciato un uomo di origini tunisine trovato con sette dosi di cocaina (5,45 grammi) nei pressi della scuole Faiani che, in quel frangente, erano chiuse.

LEGGI ANCHE: Ancona, sostegno nel quotidiano: la polizia fa visita a un'anziana di 84 anni che aveva chiesto aiuto

Un uomo già noto

L'uomo, già noto per precedenti in tema di droga e rapina, è al vaglio anche dell'ufficio immigrazione e di quello prevenzione. Non sono esclusi, infatti, ulteriori provvedimenti.