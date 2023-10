Ancona, sostegno nel quotidiano: la polizia fa visita a un'anziana di 84 anni che aveva chiesto aiuto

ANCONA Un'anziana anconetana di 84 anni, con marito allettato, sola e in difficoltà per svolgere le mansioni del quotidiano. Così, la donna si è convinta a chiedere aiuto alla polizia esternando il proprio disagio nel dover badare alla spesa, alla cura del marito e tutte le faccende domestiche. L'anziana, inoltre, ha aggiunto di vivere in condizioni precarie e di sentirsi abbandonata dai figli che solo saltuariamente la accompagnavano per le spese o le visite mediche.

L'intervento

Con queste premesse, gli agenti della Questura di Ancona si sono recati nei giorni scorsi a casa della donna per garantire il proprio aiuto nello svolgimento dei compiti sopracitati. Il tutto per fornire sostegno alle persone più in difficoltà come da disposizione del Questore Cesare Capocasa.