Ancona, il sindaco Mancinelli saluta la città con le lacrime agli occhi dopo dieci anni: «Avanti tutta e buon vento»

ANCONA- Il sindaco Valeria Mancinelli saluta Ancona chiudendo un mandato, doppio, durato ben dieci anni. Il primo cittadino uscente, in vista delle elezioni comunali previste per domenica e lunedì (14-15 maggio), si è rivolta in modo commosso alla città affidando il suo "testamento" ad un video messaggio social che ha riscosso centinaia di interazioni.

Il video-saluto del sindaco