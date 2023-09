ANCONA - Quando ieri mattina sulla pagina social del Comune dorico è comparsa la foto della neo tinteggiatura di una delle due pareti della Galleria del Risorgimento s’è scatenato il finimondo. Centinaia di commenti e altrettante condivisioni hanno fatto il giro del web. Da una parte, c’è chi ha apprezzato il colore azzurro, in riferimento allo sfondo del mare, alla tradizione dorica e agli addobbi che ancora decorano corso Garibaldi. Dall’altra, c’è chi ha contrastato la scelta del colore, con commenti negativi, meme e un pizzico di ilarità. «L’ingresso della galleria è stato verniciato color Puffo» ha detto l’ex assessore Ida Simonella, sulla scia di tanti altri commenti social.

L’ironia



Tra le altre espressioni virali: «Basta aggiungere qualche pesce»; «Ci sta, il Napoli ha vinto lo scudetto. Il prossimo anno nerazzurro o rossonero?»; «Benvenuti sulla Costiera»; «Per Pescara la direzione è Ancona sud». La realtà è che, come spiegato dal Comune, l’intervento di tinteggiatura è temporaneo. O meglio, quell’azzurro sarà la base per un’opera d’arte. «Siamo in contatto - dice l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni Stefano Tombolini - con un writer di fama internazionale affinché disegni sulle due pareti della Galleria un tema che si ricolleghi all’identità e alla tradizione di Ancona». Viene da pensare al legame della città con il mare e il suo porto. Ancora top secret il nome dell’artista. Il Comune starebbe limando i dettagli dell’accordo.



La scelta di ricorrere a un writer è stata pensata anche per «combattere i vandali che sfregiano i beni pubblici e privati» sottolinea Tombolini. Una sorta di esempio positivo per scoraggiare chi, nonostante sia armato di bomboletta, nulla ha a che fare con la street art.



Infine, la tinteggiatura di quel colore risponde a una preciso obiettivo tecnico: «È uno di quei colori che più resiste ai fenomeni atmosferici, in particolare al calore del sole» conclude l’assessore Tombolini. La Galleria, per i lavori di restyling, è chiusa dalle 21 fino alle 6 di mattina. L’intervento è ancora in corso.