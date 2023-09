Toh, la galleria Risorgimento diventa azzurra. Anconetani divisi ma il sindaco tranquillizza: «Non è finita qui». E sono già iniziati i meme

ANCONA - ll sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ne è orgoglioso. Tanto che in un post annuncia il cambiamento dell'esterno della galleria Risorgimento, quella che collega l'asse al centro di Ancona: «La galleria risorgimento e la sua prima mano di azzurro», scrive annunciando: «E non è tutto qui».

Ma il colore scelto per rinnovare il tunnel di Ancona ha già diviso i cittadini, che sui social hanno commentato la scelta dell'azzurro sotto l'annuncio del Comune su Facebook. In poche ore quasi 400 commenti. «Ancona è bianco rossa (i colori della squadra di calcio, ndr) e basta». Oppure: «La festa del mare mi è piaciuta ma questo colore lo trovo fuori luogo rispetto al contesto . Faccio un appello a street art di Capodimonte...potete intervenire con qualche murales idoneo per una galleria in pieno centro?». Ma anche: «Nella parte azzurra io ci disegnerei delle onde del Mare... siamo una città di mare . Complimenti».

Ai tanti commenti ha risposto il Comune di Ancona con un sibillino: «Ancora non è la sistemazione definitiva».

Cosa riserverà agli anconetani il restyling della galleria? Intanto l'amministrazione ricorda che i lavori sono in corso per ritingeggiare «uno dei due imbocchi della Galleria del Risorgimento, mentre proseguono i lavori notturni (e la sua chiusura dalle ore 21 alle ore 6) di pulizia delle superfici interne ed esterne e di taglio della vegetazione».

Intanto la foto è diventata virale: qualcuno ha postato la foto della lanterna rossa riverniciata di azzurro con un sottotitolo: «La cosa ci sta sfuggendo di mano»