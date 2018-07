Renata uccisa e dimenticata: sarà il Comune a organizzare i funerali

di Federica Serfilippi

ANCONA - Ancora la salma non è stata sbloccata dalla magistratura e le indagini sull’omicidio di Renata Rapposelli non sono concluse. Nell’incertezza di un’inchiesta partita nell’ottobre del 2017 dalla procura dorica e poi passata nelle mani di quella teramana, all’orizzonte c’è una sola certezza per la povera pittrice: sarà il Comune di Ancona a farsi carico del suo funerale. Saranno i servizi sociali, a cui Reny si era rivolta più volte prima della tragica fine, a pensare all’iter burocratico necessario ad organizzare le esequie della donna ritrovata morta a Tolentino lo scorso 10 novembre e per il cui decesso sono indagati Simone e Giuseppe Santoleri, figlio maggiore ed ex marito della vittima.