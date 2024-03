ANCONA Portonovo avrà una Pasqua da sold out. Impossibile trovare posto nei ristoranti della baia oggi e domani. L’unica speranza è che il meteo permetta di apparecchiare all’aperto per accontentare gli arrivi last minute. Già ieri, nonostante un vento frizzante ed un cielo velato, in tanti hanno affollato i locali in una sorta di anticipo del gusto e dei sapori tipici della baia, preparati da chef che sono diventati i veri artefici dell’arte culinaria di Portonovo.

Si ricomincia



Tra i locali aperti, mancano all’appello La Capannina ed Emilia, che riapriranno dopo la metà di aprile. Gli altri tutti in attività, pronti ad iniziare una stagione che prevede novità importanti per quanto riguarda la viabilità ed il decoro, quest’ultimo legato ai lavori finanziati per l’arrivo, ad ottobre, delle delegazioni che parteciperanno al G7 Salute che faranno base logistica proprio negli alberghi della baia. Nel lato torre-chiesa già aperti da giorni Giacchetti ed Il Clandestino, e da ieri anche Bonetti, mentre dall’altra parte Marcello è attivo da oltre 20 giorni e Il Molo da giovedì. In quest’ultimo ristorante c’è il debutto del nuovo chef Mariano Faraoni mentre gli altri si affidano sull’esperienza consolidata di Francesco Sgrò (da Bonetti), Lorenzo Zappi (Il laghetto di Marcello Nicolini) e Enrico Giacchetti, nell’omonimo ristorante, giovane erede della stirpe dei Giacchetti, nipote di Aroldo, uno dei capostipidi dell’accoglienza turistica nella baia. Aperto anche Pesci Fuor d’Acqua in piazzetta, unitamente al bar gelateria Giacchetti che quest’anno è ritornato alla gestione di famiglia.

«Siamo pronti e carichi come non mai – afferma Paolo Bonetti, presente a Portonovo da quasi 30 anni (prima come bagnino da Attilio e poi come titolare della spiaggia e del ristorante). Abbiamo aperto oggi (ieri ndr..) e lo saremmo solo a pranzo per tutto il mese di aprile (a parte il martedì). Poi da maggio tutti i giorni, anche con l’apertura della spiaggia. Che dire? Portonovo rimane sempre nel cuore di tanta gente e noi cerchiamo di venire incontro alle esigenze ed ai desideri di tutti». «La stagione è partita bene – conferma Marcello Nicolini -. Del resto basta che ci sia il tempo bello e la gente torna a riscoprire questo splendido posto».



La risposta

Tutto esaurito anche al Molo a da Giacchetti. «Oramai il sold out pasquale è diventato una tradizione – afferma Ezio Giacchetti dell’omonimo ristorante -. La gente sente il bisogno di mare e di libertà e dei sapori tipici del posto. Saremo aperti ad aprile tutti i giorni eccetto il lunedì, poi da maggio apertura continuata». Va anche segnalata, per domani alle 17, una iniziativa musicale alla chiesa di Santa Maria dove la Delegazione Fai di Ancona, che si occupa delle aperture e visite guidate, propone il concerto meditativo “Le corde dell’anima” con arpa (Melissa Buccella) e violino (Karim Caelli) e canti sacri in ebraico e aramaico.