Ancona, molestie e vessazioni nei confronti dell'ex compagna: un 50enne finisce nei guai

ANCONA Un altro provvedimento, ad Ancona, legato al codice rosso per la tutela delle donne. Destinatario un 50enne che non accettava la fine della relazione con la sua compagna di 40 anni. Un periodo di prevaricazioni e vessazioni nei confronti della donna che hanno portato all'ammonimento da parte della Divisione Anticrimine della Questura.

LEGGI ANCHE: Guerra tra vicini, querele incrociate: «Ci imbrattavano anche le serrande». Coppia di Santa Maria Nuova finisce a processo

L'indagine

Spesso, mentre la coppia era fuori con amici, lui la denigrava o la ignorava al punto da non considerarla affatto. Addirittura in un'altra occasione, quando la donna aveva ormai deciso di lasciare il partner, in un parcheggio affiancava la sua auto a quella della donna, impedendole di risalire a bordo per andar via. La donna riusciva a risalire in macchina accedendo dal lato passeggero ma l'uomo, in quel momento, apriva la portiera e saliva dietro.