ANCONA - «Alla Ocean Viking è stato assegnato il porto di Ancona per sbarcare i 68 sopravvissuti». Così ieri la Sos Méditerranée ha annunciato l’arrivo nel nostro porto della nave salva-profughi, già approdata in precedenza due volte nel capoluogo dorico. L’arrivo è previsto per la mattinata di giovedì. Il salvataggio nel cuore del Mediterraneo si è verificato ieri mattina.

APPROFONDIMENTI IL MESSAGGIO Morta alla Lanterna Azzurra, Benedetta Vitali avrebbe festeggiato i 20 anni. Il fratello scrive a Benni «Auguri, eri fantastica: aspettiamo giustizia»

Ancona, bagarre tra cognate: una prende a morsi l'altra. «Non voglio il 118». E picchia un agente

I profughi erano su un barcone di legno partito sabato sera da Zuara, in Libia. Con l’arrivo della Geo Barents, Ancona toccherebbe quota sette approdi delle navi Ong nel giro di dieci mesi, il quarto dall’insediamento della nuova amministrazione. «I profughi non rimarranno qui» diceva ieri il sindaco Silvetti, che già in occasione del precedente sbarco aveva lanciato un grido d’allarme sulla situazione del nostro territorio, dove le strutture di prima accoglienza sono piene. Risale al 16 agosto l’ultimo approdo dei profughi. A portarli al porto dorico era stata la Humanity One. I 106 stranieri, provenienti principalmente dall’Africa, erano stati tutti collocati nelle strutture del tessuto regionale. Un solo minore è rimasto ad Ancona, assegnato ad una comunità educativa.