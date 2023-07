Ancona, non si accorge della sbarra e la centra in pieno con lo scooter: 62enne all'ospedale

ANCONA – Non si accorge che la sbarra è abbassata e la centra in pieno, a bordo del suo scooter. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 11,15 al molo nord, nel porto di Ancona. All'ospedale è finito un uomo di 62 anni che ha riportato escoriazioni alle caviglie e alle mani e forte dolore al torace dopo l'urto con la sbarra nell'area dei piloti-ormeggiatori. Lanciato l'allarme al 112, sul posto si è portato il 118 con un'ambulanza della Croce Rossa e una della Croce Gialla di Camerano. Il 62enne è stato portato all'ospedale di Torrette per accertamenti.