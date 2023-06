ANCONA Corsa contro il tempo per l’avvio dei lavori del Pnrr nell’ambito della rigenerazione urbana (Next generation Eu). Tutto si gioca sul filo di lana: all’orizzonte la deadline del 30 luglio, termine in cui i progetti definitivi dovranno essere trasformati in esecutivi e i lavori appaltati. «Mi occuperò della regia - assicura l’assessore all’Urbanistica, Angelo Eliantonio - per questo lunedì incontrerò il dirigente per parlare dello stato dei fatti, un confronto sugli obiettivi e sui cronoprogrammi. È una delle sfide principali che abbiamo».

I progetti



I contenitori in via di rigenerazione grazie al Pnrr, che l’assessore Eliantonio definisce «una sfida epocale» sono: Mercato delle Erbe, Palaveneto, Piancoteca Podesti, Biblioteca Benincasa e Mole Vanvitelliana. Per i primi quattro i progetti definitivi ci sono, ma devono essere approvati in giunta comunale. Mentre per la Mole Vanvitelliana siamo ancora al livello di piano di fattibilità economica. Dunque più indietro rispetto agli altri. Lo step di conversione dei progetti in esecutivi, da definitivi, avverrà solo con un atto della giunta e conseguente firma del dirigente (l’ingegnere Stefano Capannelli). Ecco la roadmap: aggiudicare i lavori entro il 30 luglio, pagare almeno il 30% dei Sal entro il 30 settembre 2024, terminare i lavori entro il 31 marzo 2026 e collaudo entro giugno 2026 altrimenti c’è il rischio di perdere i finanziamenti.



Gli accordi quadro



L’amministrazione precedente si era portata avanti individuando già le ditte, a cui poi sarebbero stati assegnati i lavori, tramite un accordo quadro. Per la Mole Vanvitelliana (1,75 milioni di euro) la Edil Domus s.r.l di Roccaraso, per il Mercato delle Erbe (3 milioni 934mila euro) la Edil Costruzioni s.r.l di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Biblioteca Benincasa (4 milioni 764mila euro), i lavori saranno eseguiti dalla Iter s.r.l con sede a Pesaro. Gli interventi alla Pinacoteca Podesti ammontano a 700mila euro e saranno effettuati dalla Point Costruzioni di Teramo ed infine il Palaveneto (4 milioni 740mila euro) di cui se ne occuperà la Ubaldi Costruzioni S.p.A. di Maltignano in provincia di Ascoli.



Gli interventi



Sulla Mole Vanvitelliana i cantieri sono in realtà due: uno è rimasto scoperto dopo l’abbandono della ditta Emaprice e si dovrà riaprire un nuovo bando, mentre quello del Pnrr riguarda gli interventi al ponticello lato Stamura, il raddoppio della sale espositive con ascensore annesso, un deposito, i servizi al pubblico lato canalone. Il nuovo Palaveneto, invece, ospiterà un campo da gioco polivalente e una tribuna da 300 posti. Verranno restituite le sale palestra a tutte le società sportive già ospitate dallo stabile che sarà rigenerato nel pieno rispetto delle normative “green”, ovvero a consumo energetico quasi zero.

La Biblioteca Benincasa, invece, grazie all’operazione del Pnrr farà ritorno nella sua storica sede di Palazzo Mengoni Ferretti in piazza del Papa da dove si farà accesso alla struttura. Il piano terra ospiterà la reception, lo sportello prestito, ma anche sale lettura con libri a scaffale e spazi di aggregazione. Al piano superiore la Biblioteca dei ragazzi. E salendo ancora si troveranno le collezioni più importanti e le sale studio più riservate. Il progetto del nuovo Mercato delle Erbe prevede la realizzazione di una piazza coperta biocompatibile ed ecosostenibile destinata ad attività commerciali e di ristorazione, oltre a manifestazioni nella parte bassa della struttura negli orari di chiusura del mercato. Infine la Pinacoteca Podesti che grazie al finanziamento riceverà una nuova illuminazione, l’adeguamento impiantistico e l’ampliamento degli spazi espositivi.