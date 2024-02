Ancona piange Andrea, il "Luso" se ne va tra l'affetto di amici e ex compagni di squadra

ANCONA Ancona piange la scomparsa di Andrea Lusenti. Classe 1977, gran lavoratore della Compagnia Portuali anconetana si è spento oggi (14 febbraio) a causa di un brutto male che lo stava logorando. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social - da amici ed ex compagni - tra cui quello del Circolo Collodi calcio a 5, società in cui ha militato per circa 10 anni.

Il cordoglio

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCircoloCollodiC5%2Fposts%2Fpfbid0HZ3Xk2hgDJWgd6xjK7ckGFMCwtTC65sSxnJpHSEWczECaGF9fieJ1T3JYV61zZuwl&show_text=true&width=500" width="500" height="399" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>