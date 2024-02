Porto Recanati, si incendiano dei contatori elettrici: intervento nella notte dei Vigili del Fuoco

PORTO RECANATI I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte di oggi (14 febbraio), a Porto Recanati in Via Salvo D’Acquisto, per un incendio di contatori elettrici.

L'intervento

La squadra pompieri di Civitanova Marche sul posto con due autobotti ha spento l’incendio e messo in sicurezza la zona dell’intervento. Sono stati attivati i tecnici della compagnia elettrica per il ripristino dei contatori interessati.