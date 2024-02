Castelfidardo, incidente sulla provinciale: morto un bambino di 5 anni. Feriti mamma (al volante) e fratello. Foto e video

CASTELFIDARDO - Incidente sulla provinciale Jesina, a Cerretano di Castelfidardo, poco dopo le 22.30: morto un bambino di 5 anni.

Era in auto con il fratello, al volante la madre

Il bimbo era in auto con il fratello più grande quando, per cause ancora da chiarire, la Toyota verde guidata dalla madre, 32 anni, è finita autonomamente fuori strada. Il mezzo ha terminato la corsa all'interno di un vivaio di abeti, ribaltandosi sul lato sinistro.

Schiacciato tra le lamiere

Per il bambino, 5 anni, non c'è stato nulla da fare: è deceduto schiacciato tra le lamiere. Feriti, in maniera lieve, la madre e il fratello portati sotto choc all'ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Castelfidardo e Osimo.