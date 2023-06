Ancona, operazione antiabusivismo sulle spiagge: 42mila euro di sanzioni in un giorno. Scoperto anche un pluripregiudicato

ANCONA- Nella mattinata di oggi (29 giugno) i poliziotti della Questura di Ancona, insieme alla Polizia Locale, hanno compiuto un'importante operazione anti-abusivismo nelle spiagge di Palombina e Portonovo.

Il bilancio

Sono stati fermati alcuni cittadini extracomunitari e sequestrati circa 1.300 oggetti senza i relativi titoli autorizzativi. Le sanzioni ammontano a circa 32.000 euro. Uno dei fermati è stato accompagnato in Questura perchè sprovvisto di documenti. Nel corso dei controlli è stato identificato anche un pluripregiudicato originario di Palermo con presidenti per droga, rapina e altri reati con a carico numerosi fogli di via.

Portonovo



Il servizio antiabusivismo è proseguito sulla spiaggia di Portonovo, dove sono stati fermati altri due venditori abusivi con oltre 1.000 pezzi tra bigiotteria e altra merce. Al termine del servizio le sanzioni elevate in totale hanno toccato la cifra record di 42.000 euro circa.