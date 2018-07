«Ci annoiamo e allora per far passare il tempo ci fumiamo qualche spinello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano i controlli del territorio dorico da parte della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e traffico di sostanze stupefacenti. I controlli a scacchiera hanno riguardato questa volta le zone del centro cittadino frequentati da giovani e del Piano San Lazzaro.A finire nella rete dei controlli stavolta sono stati alcuni giovani anconetani trovati in possesso di droghe ed alcol.Erano le 21.50 circa di ieri quando gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona effettuavano un controllo in Largo Donatori di Sangue ove vi erano due giovani, un ragazzo ed una ragazza, nelle panchine del piazzaletto antistante la ex scuola. Nell'occasione il giovane si presentava ai poliziotti con i classici segni dell'ubriachezza esprimendosi con difficoltà di linguaggio e con discorsi insensati fatto per il quale veniva multato.Nelle vicinanze vi erano anche alcune bottiglie di birra vuote. Durante il controllo la ragazza, pensando di non essere vista, con mossa fulminea, nascondeva all'interno del suo reggiseno un involucro poi risultato contenere alcune dosi di sostanza stupefacente che gli agenti sequestravano per uso personale.Stessa sorte è toccata ad un'altra giovane che veniva fermata in piazza d'Armi. Nella sua borsa nascondeva 2 dosi di marijuana che avrebbe fumato di li a poco con una amica. "Ci annoiamo e non sapendo che fare ci fumiamo qualche spinello" è quello che la giovane diceva agli agenti mentre redigevano i verbali di contestazione e sequestro della sostanza stupefacente.