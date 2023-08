ANCONA - Si spaccia per medico specializzato in ortopedia, ma in realtà non ha né un camice bianco né un cuore, visto che la sua è solo una squallida messa in scena per sfilare due collane ad altrettante anziane, una di loro ha ben 99 anni. Il raggiro è andato a segno in via delle Tavernelle, nei pressi dell’incrocio con via Ranieri. A finire nel mirino del truffatore, un uomo di circa 50 anni ben vestito e dai modi di fare gentili e garbati - stando ai racconti delle sue vittime - due anziane che spesso e volentieri si ritrovano all’esterno della loro abitazione proprio lungo la via. Una presenza costante, tanto che la quasi centenaria Velia Bontempi, che per una vita ha venduto fiori nel negozio accanto al cimitero, è anche conosciuta con il soprannome di sindaca delle Tavernelle.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Ancona, il paziente si trasforma in stalker. Dottoressa nel mirino: «Ti uccido» L'OMAGGIO Il campione del mondo di fioretto Tommaso Marini premiato in Comune: in dono l'antica bandiera I CONTROLLI Violazioni igieniche e cibo in frigo senza indicazioni: multa a 3 zeri per il ristorante di Portonovo

Il blitz

Avvicinare queste due donne per il ladro senza scrupoli è stato un gioco da ragazzi. È bastato recitare la storiella presentandosi nelle false sembianze di medico. «Lei ha un problema ad una spalla, non dovrebbe tenere quella posizione». La frase per l’approccio è stata poi seguita da un rapido abbraccio con una delle due nonnine che ha cercato di allontanarlo. L’altra anziana, Vittoria Albanesi, invece gli ha fatto presente che aveva proprio un dolore ad una spalla offrendo al falso dottore l’assist d’oro per sfilare anche la seconda collana. Poi si è allontanato rapidamente facendo perdere le sue tracce.

Ancona, nuove rotte dall'Aeroporto: voli diretti a Vienna, Barcellona, Bucarest e Amsterdam. Ecco giorni e orari dei voli

La testimone

Una scena a cui ha assistito una vicina di casa che ha notato questa persona fermarsi a parlare con le due anziane, ma quanto stava accadendo di certo non l’ha allarmata più di tanto nonostante una po’ di curiosità. A distanza di qualche ora una delle due amiche dai capelli bianchi si è accorta che non aveva più la collana e convinta che si fosse sganciata ha chiesto all’altra se poteva guardare caso mai fosse finita dietro la schiena. Ogni ricerca è stata vana e solo a questo punto anche l’altra nonnina si è accorta di non avere più la catenina al collo. In pochi istanti le due anziane si sono rese conto che quel medico che le aveva avvicinate in realtà era un impostore che non ha esitato a sfilare i gioielli. Al momento non è stato quantificato l’ammontare del bottino. Ma a finire nelle mani del truffatore dai modi di fare gentili e dall’anima glaciale sono soprattutto due monili a cui sono legati tanti ricordi. La notizia del furto in poche ore ha fatto il giro del quartiere, tanto che lunedì in tanti sono passati per dare un abbraccio a queste due anziane che rappresentano un pezzo di storia delle Tavernelle.