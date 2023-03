Il marito la trova impiccata nello sgabuzzino: choc ad Ancona, muore una donna di 54 anni

ANCONA - Una notizia che si sta diffondendo e che lascia senza parole l'intero capoluogo. Nelle prime ore di questa mattina, su richiesta della Centrale Operativa del 118, la Squadra Volante é intervenuta per una donna che si è tolta la vita in casa.

Sul posto gli agenti hanno trovato il medico del 118 che ha accertato il decesso della donna, di 54 anni: a dare l'allarme è stato il marito che ha trovato la moglie nello sgabuzziono con la cintura dell'accappatoio legata attorno al collo. Ha provato di tutto per strapparla alla morte e dopo averle sciolto il nodo della cintura ha hanche effettuato le prime manovre di rianimazione in attesa dei sanitari.

L'uomo ha raccontato che la moglie si trovava in uno stato di forte depressione e che il pomeriggio del giorno prima erano usciti insieme per alcuni giri nel quartiere. Da quel momento in poi non l'ha più vista, se non quando l'ha trovata all'interno dello sgabuzzino: per lei, ormai, non c'era più niente da fare. Per i rilievi del caso é intervenuta sul posto anche la Polizia Scientifica.