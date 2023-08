Ancona, mannaia le cade sul piede e si ferisce mentre cucina. In preda alla rabbia la lancia dalla finestra: interviene la polizia

ANCONA- Mattinata intensa quella di oggi (10 agosto), in viale della Vittoria ad Ancona, dove una donna in evidente stato di alterazione psichica aveva iniziato a lanciare oggetti dalla finestra tra cui una mannaia (gran parte degli oggetti sono finiti all'interno del campo da tennis).

L'intervento

Secondo quanto raccolto la donna, mentre preparava il pranzo, si era ferita con la mannaia che, cadendo, le aveva colpito un piede. In preda alla rabbia ed al dolore, per sfogarsi, ha iniziato a lanciare i vari oggetti dalla finestra tra cui la mannaia. La donna, vista la presenza della Croce Gialla, è stata accompagnata a Torrette in codice verde e denunciata. L'arma è stata posta sotto sequestro.