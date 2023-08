ANCONA - «Lasciatemi andare via, fatemi uscire o spacco tutto». Sarebbe stato questo il tenore della minacce che ieri pomeriggio sono risuonate tra le pareti del Sert dell’ospedale di Torrette. A dare in escandescenza è stato un giovane paziente, che ha minacciato di danneggiare qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Ed effettivamente è stato in parte così, perché il ragazzo è riuscito a raggiungere e a distruggere il telefono del reparto.

APPROFONDIMENTI IL SALVATAGGIO Ancona, sventato un tentativo di suicidio al Cardeto: l'uomo di 34 anni era già noto alle forze dell'ordine

L’intervento

Ad intervenire, per riportare la situazione alla calma, sono stati i carabinieri del Norm e della stazione di Collemarino. Hanno bloccato il giovane e ripristinato le condizioni di sicurezza. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito tra i pazienti o gli operatori del personale sanitario. Sono stati proprio questi ultimi a lanciare l’allarme attorno alle 17 a causa del giovane paziente che stava dando in escandescenza all’interno del reparto che si occupa di curare le dipendenze patologiche di ogni tipo.

I fatti

All’improvviso, stando a quanto ricostruito, il ragazzo ha iniziato a urlare, sostenendo di voler lasciare l’ospedale. Il personale sanitario ha cercato di contenerlo, ma per precauzione e per questioni di sicurezza ha lanciato la chiamata di aiuto alle forze dell’ordine. Le pattuglie dei carabinieri sono intervenute in sirena e, in collaborazione con gli operatori del reparto, hanno fatto rientrare la situazione. Il paziente si è calmato e nessuno è rimasto ferito. Non è certo la prima volta che situazioni di tensione si verificano all’interno dell’ospedale. Tra le ultime, l’episodio dello scorso marzo, quando un nordafricano ha seminato il panico al pronto soccorso, impugnando un taglierino.