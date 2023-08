Lite al ristorante, prima lo spray urticante poi i pugni in faccia: finisce all'ospedale

ANCONA - Paura, nella tarda serata di ieri, per una lite scoppiata all'interno di un ristorante nella zona della stazione ferroviaria di Ancona. Il litigio sarebbe scoppiato tra due clienti: uno dei due avrebbe usato lo spray urticante nei confronti del rivale, per poi colpirlo violentemente con calci e pugni. I soccorritori del 118 hanno portato l'uomo al Pronto soccorso sia per lo spray urticante che per le ferite al volto causate dai colpi ricevuti. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.