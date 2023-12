ANCONA Una carambola, poi lo scontro da paura. Davanti alla scena terrificante che si presentava dopo l’incidente sulla Cameranense si può quasi gridare al miracolo che non ci sia scappata la tragedia. È di tre feriti gravi - ma, stando ai riscontri sul posto - non in pericolo di vita il bilancio dello schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Donna investita a Sforzacosta trasportata in elisoccorso a Torrette: è grave



Il botto, tremendo, che ha coinvolto una Mercedes, una Ford Puma e una Golf, è avvenuto all’altezza del Bar degli Angeli. Da una prima ricostruzione della dinamica, sembra che una delle auto ne abbia urtata un’altra che si stava immettendo per poi finire frontalmente contro una terza che sopraggiungeva in senso opposto. La botta è stata devastante, i veicoli erano ridotti ad un intrico di lamiere.

Un’auto si è spezzata in due. Da quella matassa infernale sono usciti miracolosamente vivi i tre feriti, uno dei quali è un ragazzo di 20 anni. Sono stati soccorsi da vigili del fuoco, Croce Gialla di Camerano e Croce Rossa. Dopo le prime cure sul posto, sono stati portati all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.



Durante le operazioni di soccorso, la Cameranense è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia con deviazione in via Filonzi da un lato e inversione di marcia o deviazione per Varano dall’altro.