Incendio doloso e tentato incendio: imprenditore osimano nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Denunciato dai carabinieri di Osimo a conclusione delle indagini per i reati di incendio doloso e tentato incendio un uomo di 61 anni nato e residente a Osimo, coniugato, imprenditore proprietario di una ditta locale, pregiudicato. A suo carico, sono stati raccolti gravi e inconfutabili indizi di reità in ordine al tentativo di incendio nonché all’incendio intenzionale provocato ai danni di una ditta concorrente il 4 marzo 2017 e il 2 febbraio 2018, con l’intento di risollevare le sorti della propria azienda in gravi difficoltà economiche.Considerata la gravità dei fatti i militari operanti hanno proceduto a carico dell'imprenditore osimano al ritiro cautelare di armi e munizioni regolarmente detenute.