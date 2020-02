Partono per un viaggio e affittano l'appartamento a una prostituta. Casa squillo scoperta dalla polizia alle Grazie

ANCONA - Gli investigatori della sezione antiprostituzione della questura di Ancona hanno individuato un appartamento in zona Grazie dove si prostituiva una dominicana di 40 anni, con cittadinanza italiana. La donna aveva avuto la disponibilità dell’appartamento da una coppia (lui 30enne turco, lei polacca coetanea) locataria dell’immobile.

Entrambi, dovendo affrontare un viaggio all’estero, hanno pensato bene di non sprecare l’utilizzo dell’abitazione e hanno proposto una sublocazione alla meretrice, consapevoli del suo mestiere. Un ispettore dell’antiprostituzione della squadra Mobile, dopo aver fatto accesso in casa fingendosi cliente, ha accertato che all’interno la donna riceveva clienti. Poi sono intervenuti altri poliziotti, gli accertamenti hanno permesso di risalire al locatario turco che è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione.

