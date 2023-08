Tutti con il naso all'insù al Passetto per il passaggio delle Frecce Tricolori

ANCONA - Una grande folla, ad Ancona, per il passaggio delle Frecce Tricolori. Malgrado la giornata ventosa, la gente ha affollato il Passetto per ammirare lo show in occasione del 130° anniversario della fondazione dell'Aeronautica Militare.

Alla cerimonia sono presenti il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, il questore Cesare Capocasa, il vice prefetto Dabide Garra, il presidente della Provincia Daniele Carnevali, il colonnello Giancarlo Filippo e il vicesindaco Simone Pizzi.