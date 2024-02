Ubriaco e molesto, per un anno non potrà più girare per Falconara

ANCONA - Il Questore di Ancona ha emesso nella giornata di ieri la misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane (D.Ac.ur.) su proposta del Comando Tenenza Carabinieri di Falconara.



Il provvedimento nasce a seguito di diversi interventi da parte delle Forze dell'Ordine nella zona di Falconara nei confronti di un romeno di ci circa 42 anni, con diversi precedenti per minaccia, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, truffa e lesioni. In particolare giungevano segnalazioni dell'uomo, in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcool ed assumeva atteggiamenti incontrollati nei pressi di via Flaminia ove veniva segnalato più volte come soggetto molesto.

L'uomo aveva ingenerato un senso di timore nei passanti e soprattutto, aveva tenuto le sue condotte in un'area frequentata e dove insistono esercizi pubblici e plessi scolastici.

La sua condotta aveva creato allarme sociale poiché più volte molesta ed incontrollata e, per tali motivi, all'uomo è stato notificato il provvedimento del Divieto di accesso per la durata di 1 anno nel Comune di Falconara Marittima, avvisandolo che la violazione del provvedimento è punita con l'arresto.