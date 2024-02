Ancona, anche i cinofili in centro durante i controlli. E in tanti si divertono

ANCONA - Anche l'ultimo è stato un weekend interessato dai controlli disposti dal Questore Capocasa nelle zone del centro cittadino, ove oltre alle manifestazioni spesso si ritrovano giovani e giovanissimi autori di comportamenti non in linea con il vivere civile.

Spesso autori di danneggiamenti, oltraggi, assuntori di sostanze alcoliche e stupefacenti, protagonisti di un disagio percettibile in grado di generare una percezione di insicurezza nei cittadini che tranquillamente passeggiano nelle vie del centro cittadino.

La Polizia di Stato c'è ed è presente da mesi nelle piazze e nelle vie del centro per arginare e contrastare questo disagio e questi fenomeni così insidiosi. Ma non solo, i controlli riguardano anche le linee di autobus principali che dalle zone periferiche della città vengono utilizzati dai più giovani per raggiungere il centro cittadino e che, spesso, diventano teatri di episodi di inciviltà.

Iin tema di controlli del centro cittadino, i poliziotti durante il servizio si sono imbattuti in un uomo, italiano di circa 20 anni, intento ad urinare in una via del centro. Subito identificato per lui è scattata la sanzione amministrativa per atti contro la pubblica decenza.



Durante il servizio di ieri sono state controllate 154 persone, di cui 25 con precedenti giudiziari.

Anche gli esercizi commerciali sono stati oggetti di controlli specifici ma nessuna irregolarità è stata riscontrata. Inoltre, presenti nelle strade del centro ieri anche i cinofili, che hanno pattugliato le zone ed hanno regalato anche momenti di vicinanza e prossimità agli adulti ed ai bambini che affollavano le strade, mostrando come i poliziotti a quattro zampe lavorano nella ricerca di esplosivi e stupefacenti.